خبير: أسعار نيسان باترول لا تناسب السوق المصري

أثار إعلان طرح سيارة نيسان باترول الجديدة في السوق المصري بسعر يبلغ 14 مليون جنيه حالة من الجدل بين خبراء السيارات ورواد السوق المحلي، وسط تساؤلات عن مدى ملاءمة هذا الطراز للسوق المصري مقارنة بخيارات أخرى في نفس الفئة السعرية.

الطراز يستهدف شريحة ضيقة جدًّا من العملاء

وفي تصريح خاص لموقع "فيتو"، أعرب تامر حنفي، خبير السيارات، عن دهشته من التسعير المرتفع للسيارة قائلًا: "من الصعب أن يكون هناك إقبال علي سيارة نيسان باترول لشرائها وذلك بسبب سعرها الكبير"، مشيرًا إلي أن هذا الطراز يستهدف شريحة ضيقة جدًا من العملاء، ولا يتناسب مع الفئات المتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من السوق.

وأوضح حنفي أن ضعف المعرفة لدى المستهلك المصري بسيارة نيسان باترول يساهم في تباطؤ حركة البيع محليًا، مشيرًا إلى أن السيارة أكثر ملاءمة للأسواق الخليجية التي تعرف قيمة هذه العلامة وتحتاج إلى قدراتها الخاصة بالطرق الصحراوية.

وتعد نيسان باترول واحدة من أشهر سيارات الـSUV الفاخرة عالميًا، وتأتي بمحرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي ذكي يتيح لها التفوق في التضاريس الوعرة والطرق غير الممهدة. كما تتميز السيارة بتقنيات أمان متقدمة تشمل نظام مراقبة النقطة العمياء، ومثبت سرعة ذكي، بالإضافة إلى مقصورة داخلية فخمة مزودة بشاشات ترفيهية متعددة ومقاعد جلدية فاخرة.



ورغم هذه الإمكانيات، يرى حنفي أن المستهلك المصري في نفس الفئة السعرية قد يفضل التوجه نحو العلامات الألمانية مثل مرسيدس وBMW، التي تقدم قيمة سوقية أعلى ورفاهية معتادة في السوق المحلي، إضافة إلى كاديلاك الأمريكية التي تحظى بسمعة جيدة بين محبي السيارات الفخمة.



واختتم حنفي حديثه قائلًا: "اللي معاه 14 مليون جنيه في مصر، هيختار برستيج العلامات الألمانية أو الأمريكية، لأن اسم نيسان مش بالقوة الكافية هنا عشان يبرر الرقم ده، مهما كانت الإمكانيات".

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