عمارة شريف إدريس تتعرض لحريق مفاجئ

كشف الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعرض العمارة التي يسكن بها لحريق صباح اليوم الخميس.

حريق عمارة شريف إدريس

وكتب شريف إدريس قائلا: “اكتشفت إن حصل حريق في العمارة عندي الساعة 6 الصبح والحمد لله ربنا ستر.. واتلحقت.. وعرفت إن سبب الحريق حد رمى سيجارة مسكت في ستارة في بلكونة”.

وتابع: “مش هقدر أقول غير الحمد لله.. الحريق حصل في الدور التاني والتالت وأنا ساكن في الدور التامن”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.