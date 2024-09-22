شريف إدريس بعد اعتزال كريم الحسيني: "أصعب شيء لما تشوف عمرك بيروح هدر"

علق الفنان شريف إدريس على إعلان كريم الحسيني إعتزاله صباح اليوم فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يروي من خلاله الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وعبر إدريس عن حزنه الشديد عن المعانة التي يخوضها النجوم من جيله، فقال: “ ماهر عصام الله يرحمه، معوض اسماعيل، احمد عقل، أحمد عزمي، نادر حسن، فادي خفاجي، هند حسني، احمد عزت، كريم الحسيني.. ومعظم ابناء جيلي …احنا جيل اتفرم يا حضرات فينا اللي عافر وكمل وفينا اللي استسلم لانه تعب وظروف الحياه ابعدته.”

وتابع شريف: “ماتستهونش بان احنا كنا بنمثل واحنا صغيرين احنا جيل ركبنا السبنسه في قطر الطفوله.. علشان كنا بنشتغل وبنساعد أهالينا كبرنا بدري وشفنا اللي ماحدش شافه، وعيشنا مراهقتنا وشبابنا بنعافر علشان نلحق كرسي في قطر الفن فلقينا نفسنا متعلقين في الباب ومش عارفين نركب برغم ان احنا دفعنا تمن التذكره غالي قوي من عمرنا وطفولتنا وحياتنا.”

وانهي إدريس منشوره: "عيشنا واتربينا في الوسط ودرسنا وشقينا وسعينا وتعبنا..وكل حلمنا فرصه تكلل مجهودنا، أصعب شئ في الكون لما تشوف عمرك وتعبك ودراستك وحياتك كلها بتروح هدر قدام عنيك وانت واقف عاجز".

كريم الحسيني يعلن إعتزاله الفن

وأعلن الفنان كريم الحسيني صباح اليوم، اعتزاله الفن نهائيًا، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل فى الوسط الفني.

وكتب كريم الحسيني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان انتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (إللي مالوش كبير)، ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد”.

وتابع كريم: “لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشلاليه، أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج … أعمل بالمسرح الذي احتضنني ولكني موظف بمسرح الدولة.. فأقوم بعمل المسرحيه كبطوله وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر، وبعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه! هل هذا يعقل؟!.

وأضاف: مع ذلك فأنا راضٍ تمامًا.. وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما أستمع الى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتى كفنان موهوب، اجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقه وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالًا جديدًا كي أُقدم نفسي بشكل جديد الى المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم الى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل، على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليلة عرض لـ ٤ مسرحيات ناجحه وتم استضافتى في أكبر البرامج “منى الشاذلي”، “صاحبة السعاده” ثم ماذا بعد؟ لا شيء! كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقيه بدون لجان إلكترونية ثم ماذا بعد؟.. لا شيء.

واختتم: لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين.. بعد انتهاء عرضى من مسرحية كازينو التى تُعرض على مسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحه تمامًا.. أقصد (صفحة الوسط الفنى المبنى على اللا معايير)".