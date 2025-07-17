لصيف صحي، نصائح مهمة من هيئة الدواء لتجنب أضرار الطقس الحار

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح صحية بسيطة وفعالة، لقضاء صيف آمن وصحي بعيدًا عن آثار الحرارة المرتفعة والإجهاد الحراري وضربة الشمس.

نصائح هيئة الدواء لقضاء صيف صحي ومنعش

وتضمنت نصائح هيئة الدواء الآتي:

الترطيب

الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى إذا لم تكن تشعر بالعطش، للحفاظ على توازن الجسم وحمايته من الجفاف.

نظام غذائي يحتوي علي أطعمة مرطبة

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ، الخيار، والبرتقال، فهي تساهم في ترطيب الجسم وتمنحه الفيتامينات اللازمة.

نوم كافي طاقة أفضل

النوم الكافي

الحصول على عدد ساعات نوم كافية يساعد الجسم على التعافي ومقاومة الإجهاد اليومي.

ممارسة الرياضة

عند ممارسة التمارين الرياضية، يفضل أن تكون في ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع تجنب بذل مجهود بدني كبير وقت الذروة الحرارية.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن اتباع هذه النصائح، يساعد الجسم على الحفاظ على نشاطه وصحته خلال الصيف دون التعرض للمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

ضربة الشمس

كانت حذرت وزارة الصحة من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد خطر الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة التعرض المطول والمباشر لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل يفوق قدرة الجسم على التبريد.

أعراض ضربة الشمس

كما حذرت من الأعراض التي تدق ناقوس الخطر للإصابة بضربة الشمس، موضحة أنه بعد ساعات طويلة تحت الشمس، تبدأ الأعراض في الظهور سريعًا، وتتمثل في:

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، قد يتجاوز 40 درجة مئوية.

جفاف الجلد وتوقف التعرق، مما يجعل الجلد ساخن وجاف على غير العادة.

الارتباك والتشوش الذهني، وصعوبة في التركيز.

فقدان الوعي في بعض الحالات الشديدة.

النوبات العصبية، وقد تتطور إلى تلف دائم في الدماغ إذا لم يتم التدخل بسرعة.



نصائح للتعامل مع حالات اشتباه ضربة الشمس

وجهت وزارة الصحة نصائح للتعامل مع حالات اشتباه ضربة الشمس

وقالت إنه عند ملاحظة أي من الأعراض السابقة، يجب طلب الرعاية الطبية فورًا، لأن التأخير في العلاج قد يسبب مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، وفي أثناء انتظار المساعدة، يمكن:

نقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد.

تبريد الجسم باستخدام كمادات ماء باردة أو رش الجسم بالماء.

تهوية الجسم لتسريع التبريد.

وجهت وزارة الصحة نصائح لتفادي ضربة الشمس، وهي تجنب الخروج في وقت الذروة بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، مع ارتداء قبعة ونظارات شمسية، والمداومة على شرب كميات كافية من الماء حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.

ضربة الشمس حالة طبية طارئة تحدث عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بسبب التعرض المطول لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط.

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