اليوم، قطع الكهرباء عن 3 مناطق في قوص بقنا

أعلن قطاع الكهرباء، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء من السادسة صباحًا حتى الثامنة صباح نفس اليوم، لأعمال الصيانة الدورية.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء في قنا

وأكد البيان أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي “منطقة الإسطبل-الجامع العمري-السوق”.

وطالب القطاع بالتنسيق مع الوحدة المحلية بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وتم تخصيص أرقام للتواصل والشكاوى.

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