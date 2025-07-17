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رياضة

أحمد شريف: الزمالك عندي أحسن من الفلوس

أحمد شريف،فيتو
أحمد شريف،فيتو

عبّر أحمد شريف، الوافد الجديد إلى صفوف نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت حلمًا يراوده منذ الطفولة، وقال: "الحمد لله، الحلم تحقق، الانتقال للزمالك كان من أمنياتي منذ سنوات".

وأضاف شريف  في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي: "الزمالك يضم لاعبين كبارا والمنافسة لن تكون سهلة، لكني متحمس للغاية للتواجد وسط هذه المجموعة القوية، والمنافسة معهم ستساعدني على التطور".

وأكد شريف أن المدير الرياضي بالنادي جون أدوارد كان له دور كبير في انتقاله، قائلًا: "جون اشتغل معانا كتير في فاركو، وإن شاء الله نحقق نجاحات أكبر في الزمالك".

وتحدث شريف عن قائد الفريق السابق، شيكابالا، قائلًا: "هو أسطورة من أساطير الكرة المصرية وسنفتقده كثيرًا، كان حلمي ألعب بجواره، للأسف لعبت ضده لكن ملحقتش ألعب معاه في نفس الفريق".

وعن زميله الجديد في الفريق، قال: "اللعب بجوار عبد الله السعيد شرف كبير، هو من أمهر اللاعبين في مركزه وما زال يحافظ على مستواه بشكل رائع".

كما أشار إلى العلاقة التي تربطه بزميله السابق في فاركو عمرو ناصر، مؤكدًا أنه لاعب مجتهد ومنظم، وقال: "سعيد أننا نلتقي من جديد في الزمالك ونسعى لتحقيق النجاحات سويًا".

وشدد شريف على أن انضمامه للزمالك جاء بدافع الحب الكبير للنادي وجماهيره، وقال: "حتى لو كان لدي عرض مالي أكبر، كنت سأختار الزمالك لأنه أغلى من المال بالنسبة لي".

وتابع: "اللعب في الزمالك يزيد من فرص انضمامي للمنتخب الوطني، وهو حلم كبير أسعى لتحقيقه".

وعن المنافسة المرتقبة بين القطبين، قال: "المنافسة مع الأهلي لن تكون سهلة، لكن هدفنا هو تحقيق النجاحات وإسعاد الجماهير".

وختم حديثه برسالة لجماهير الزمالك: "ننتظر دعمكم وتشجيعكم، وسنبذل كل ما لدينا لإسعادكم، لأنكم تستحقون ذلك".

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احمد شريف جون إدوارد شيكابالا صفوف نادي الزمالك نادي الزمالك

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