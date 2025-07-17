الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

أين يدلي المصريون بالخارج بأصواتهم في انتخابات الشيوخ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أحقية المصريين المقيمين بالخارج في المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، باعتبار ذلك حقًّا دستوريًّا تكفله القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن تصويت المصريين في الخارج يتم من خلال مقار السفارات والقنصليات المصرية في الدول المختلفة، وذلك تسهيلًا لمشاركتهم في الحياة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي أسوة بالمواطنين داخل البلاد.

وشددت على ضرورة أن يكون الناخب المقيم بالخارج مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته بشكل قانوني ورسمي.

ويبدأ تصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس.

بينما يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

إعلان القائمة النهائية للمرشحين، الجمعة

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك غدا الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، إطار الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن إعلان القائمة النهائية سيتيح للمرشحين بدء الدعاية الانتخابية في ذات اليوم، وفقا للضوابط القانونية للحملات الدعائية.

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