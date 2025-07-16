الوطنية للانتخابات تعلن حزمة تسهيلات لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حزمة من التسهيلات والإجراءات الميسرة، تستهدف تمكين كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة وسهلة خلال العملية الانتخابية، وذلك في إطار حرصها على ضمان حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية دون تمييز،

وأوضحت الهيئة أن هذه التسهيلات تشمل السماح للناخبين من ذوي الإعاقة، الذين تعيقهم حالتهم الصحية عن الكتابة أو الرؤية، بطلب المساعدة من القاضي المشرف داخل اللجنة للإدلاء بصوتهم.

كما يتمتع كبار السن وذوي الإعاقة بأولوية التصويت دون انتظار في الطوابير، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن ومندوبي الهيئة في المقار الانتخابية.

وأكدت الهيئة أنه يجري، قدر الإمكان، تخصيص لجان في الطابق الأرضي لهؤلاء الناخبين لتفادي صعود السلالم، مع توفير مقاعد وأماكن انتظار مناسبة لتسهيل جلوسهم قبل الإدلاء بأصواتهم.

كما أشارت إلى وجود لافتات إرشادية خاصة بهم، وموظفين مدربين لمساعدتهم في الوصول إلى لجانهم الانتخابية بكل سهولة ويسر.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتشجيع المشاركة المجتمعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بانتخابات مجلس الشيوخ.

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