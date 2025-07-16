الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تعلن حزمة تسهيلات لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم

التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو
ads

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حزمة من التسهيلات والإجراءات الميسرة، تستهدف تمكين كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة وسهلة خلال العملية الانتخابية، وذلك في إطار حرصها على ضمان حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية دون تمييز، 

وأوضحت الهيئة أن هذه التسهيلات تشمل السماح للناخبين من ذوي الإعاقة، الذين تعيقهم حالتهم الصحية عن الكتابة أو الرؤية، بطلب المساعدة من القاضي المشرف داخل اللجنة للإدلاء بصوتهم.

 كما يتمتع كبار السن وذوي الإعاقة بأولوية التصويت دون انتظار في الطوابير، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن ومندوبي الهيئة في المقار الانتخابية.

 

وأكدت الهيئة أنه يجري، قدر الإمكان، تخصيص لجان في الطابق الأرضي لهؤلاء الناخبين لتفادي صعود السلالم، مع توفير مقاعد وأماكن انتظار مناسبة لتسهيل جلوسهم قبل الإدلاء بأصواتهم.

 

كما أشارت إلى وجود لافتات إرشادية خاصة بهم، وموظفين مدربين لمساعدتهم في الوصول إلى لجانهم الانتخابية بكل سهولة ويسر.

 

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتشجيع المشاركة المجتمعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بانتخابات مجلس الشيوخ. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات المشاركة السياسية الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ، الجمعة

الوطنية للانتخابات: لجان رصد الدعاية هدفها نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق بالأزبكية

بالأسماء.. المتآمرون على مصر

دمية لابوبو "المرعبة" تغزو السوق المحلي وانخفاض كبير في سعرها الأصلي

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تحت قيادة شوقي غريب، المريخ يعزز صدارته لدوري النخبة السوداني

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

إلزام فنانة شهيرة بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب شقة في المهندسين، ما التفاصيل؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

لو لقيت حاجة في الشارع أتصرف إزاي؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية