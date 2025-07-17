انقطاع المياه عن الكيلو 21 بالعجمي بسبب كسر ماسورة رئيسية (صور)

تسبب كسر ماسورة مياه الشرب رئيسية بمنطقة الكيلو ٢١ غرب محافظة الإسكندرية في انقطاع مياه الشرب عن المنطقة، وتعطل الحركة المرورية باتجاه العجمي.

كسر ماسورة مياه بالكيلو 21

تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة نور الهدى محمد، بلاغا بكسر ماسورة مياه الشرب بطريق الإسكندرية مطروح بمنطقة الكيلو ٢١ في الاتجاه الي العجمي، وأغرقت المياه الشارع الرئيسي وتعطل الحركة المرورية.

على الفور توجه مدير متابعة حي العجمي عبد الرحمن جاد صحبة مسئولي وفني شركة المياه تجاه الماسورة المكسورة، وتبين كسر ماسورة قطرها ١٢ بوصة رئيسية مما أدى لقطع المياه عن المنطقة.

وبدأت شركة مياه الشرب في الحفر حول الماسورة بعد غلق ورفع المياه للعمل على إصلاحها وعودة مياه الشرب إلى المنطقة فور إصلاح الكسر.

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