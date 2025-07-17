ضبط 51 قطعة سلاح ناري و17 قضية مخدرات بحملات أمنية في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط، دمياط، وأسوان حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فضلًا عن المحكوم عليهم الهاربين.

حملات أمنية موسعة بعدة محافظات

وأسفرت الجهود خلال الفترة الأخيرة بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 10 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي مضبوطات تجاوزت 4 كجم من الحشيش، وكميات من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 15 متهمًا (بينهم 9 لديهم معلومات جنائية).

وضبط 45 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، تنوعت بين 20 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، و10 فرد خرطوش، بحوزة 45 متهمًا (بينهم 9 مسجلين) وتنفيذ 685 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، شملت أكثر من 6 كجم حشيش وكمية من مخدر الهيروين وضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية و2 بندقية خرطوش) بحوزة 3 متهمين (لهم معلومات جنائية) وتنفيذ 630 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

وضبط 4 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي مضبوطات تجاوزت 7 كجم حشيش، 6 كجم بانجو، 11 كجم هيدرو، وكمية من الهيروين.

كما ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (3 فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين (بينهم 2 لديهما معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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