بديل المستورد، مجموعة مستحضرات مصرية لعلاج تساقط الشعر (فيديو)

واصلت وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، وذلك في إطار مبادرة "بديل المستورد"، التي يُطلقها المركز القومي للبحوث لتقديم حلول علمية تدعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وحرص المركز القومي للبحوث على تقديم منتجات مصرية فعالة بديلة للمستحضرات المستوردة لعلاج تساقط الشعر.



من جانبه قال الدكتور قرني عبد الله خليل بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية – المركز القومي للبحوث: إن المستحضرات تعتمد على تركيبات فعالة باستخدام مواد خام محلية، وتُعد بديلًا اقتصاديًا وآمنًا للمستحضرات المستوردة، مع إمكانية تصنيعها محليًّا على نطاق واسع.

وأوضح أن من مزايا المستحضرات منتج محلي بالكامل، وتكلفة أقل، وفعالية مثبتة، بالاضافة إلي دعم مباشر لصناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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