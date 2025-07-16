تجديد ندب أحمد عناني مستشارا لوزير التعليم العالي للسياسات الصحية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب بـ جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عنانى يعمل أستاذًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق، ويشغل منصب عميد الكلية ومستشارًا لرئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ العناني

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور أحمد العناني مستشار لوزير التعليم العالي للسياسات الصحية في أغسطس الماضي، ليتم التجديد له مرة أخرى .

وهنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور احمد العناني، على ثقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بتكليفه للعمل مستشارًا للوزير للسياسات الصحية، مشيدًا بخبرته الأكاديمية والإدارية الكبيرة على مدار سنوات عديدة، بما يعكسه من صورة ونموذج مشرف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، متمنيًا له كل التوفيق والسداد فى أداء مهام منصبه الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.