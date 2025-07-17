الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بالعلمين الجديدة بعد قليل

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو

يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة بعد قليل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن.

وبناءً عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا، موزعة جغرافيا. 

ولفت إلى أن عدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025، وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة.

التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد عدد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفر الشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبين بأسيوط، ومكتبين بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب.

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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهر العقاري الشهر العقاري والتوثيق تكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين

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