السبت 14 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عرض 4 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر اليوم

أفلام نادي السينما
أفلام نادي السينما المستقلة، فيتو

ينظم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 14 يونيو الجاري، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية. 

عروض أفلام نادي السينما المستقلة 

وتتضمن الفعالية عرض ثلاثة أفلام قصيرة وهي، فيلم إلى الأبد إخراج أبانوب رضا، فيلم اليوم الأخير إخراج محمد حسين عواد، وفيلم على صعيد مصر إخراج محمد سامح وسيف الدين أكمل، وفيلم ظل باهت إخراج عمر ماجد.


ويعقب العروض ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي يتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

نادي السينما المستقلة 

تقام فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بشكل شهري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي ويشرف عليها فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.

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