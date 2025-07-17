2.5 مليون مشاهدة لأغنية "حبك لو غلطة" لـ تامر حسني (فيديو)

احتلت أغنية “حبك لو غلطة” للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد “لينا معاد” قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها يوم الثلاثاء الماضي.

أغنية حبك لو غلطة

وحققت أغنية “حبك لو غلطة” حتى الآن 2.5 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع وميكس شريف مكاوي.

كلمات أغنية حبك لو غلطة

وتقول كلمات الأغنية: "انت الوحيد اللي النظره منه ليا تساوي عمر.. والوحيد اللي يؤمر في قلبي أمر.. والوحيد اللي باجي لحد عنده وبسلم ليه.. من حبي فيك نفسي اقولك كلمه اكبر من بحبك.. نفسي اعيشلك عمري كله وأنا جنبك.. نفسي تشوف ابتسامتي لما تيجي السيره عليك.. حبك لو غلطه والزمان رجع بيا.. انا تاني هغلطها وهحبك اكتر كمان.. وكفايه خوفك عليا والامان اللي بحسه.. وانت قدام عينيا.. ياريتني احبك من زمان".

ألبوم تامر حسني الجديد

وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون".

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