الذروة اليوم، موجة شديدة الحرارة تضرب مصر، درجات الحرارة تتجاوز الأربعينيات، وأمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

تبلغ الموجة شديدة الحرارة ذروتها اليوم الخميس، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية حتى يوم الجمعة غدًا، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 41: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 36: 35

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 42: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 44: 42

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.



وكانت قد حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحًا.



أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على "أبو سمبل، حلايب، شلاتين، مرسى علم"، ويصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض هذه المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى مساء.

درجة الحرارة اليوم الخميس

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 41

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 27 و درجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة 42

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 41, المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

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