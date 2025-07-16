أحمد هنو يعلق على أعمار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المجلس الأعلى للثقافة هو بمنزلة العقل المفكر للثقافة المصرية والعربية، موضحًا أن المجلس يتكوَّن من محورين رئيسيين وهما هيئة المجلس الأعلى التي تُعد "رأس الحكمة" واللجان النوعية التي تمثل "القاعدة التنفيذية والفكرية".

تشكيل يضم نخبة المفكرين والمبدعين

وقال هنو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، إن التشكيل الجديد لـ المجلس الأعلى للثقافة يضم كوكبة من المثقفين، والمفكرين، وصُنَّاع الثقافة، معتبرًا أن التجربة الثقافية لا تُقاس بالكمال، بل بالتنوُّع والانفتاح على الأفكار والتيارات المختلفة.

جوائز الدولة تحتاج إلى حكماء لا تحكمهم الأهواء

وعن جوائز الدولة التقديرية، وعلى رأسها جائزة النيل، أكد الوزير أنها تخضع لاقتراع من شخصيات ذات وزن ثقافي رفيع، تكون بعيدة عن الأهواء والطموحات الشخصية، مشيرًا إلى أن اختيار المرشحين يجب أن يتم بواسطة "حكماء الثقافة" ممن يتحلّون بالنزاهة والبصيرة.

24 لجنة نوعية.. تشكيل جديد في نوفمبر

وأوضح الوزير أن المجلس يضم 24 لجنة نوعية، تمثل مختلف قطاعات الثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد لتلك اللجان سيتم الإعلان عنه في نوفمبر المقبل، وتضم كل لجنة 15 عضوًا بالإضافة إلى مقرر.

اللجان النوعية: "مطبخ الثقافة" الذي يضم الشباب والخبراء

ووصف الدكتور أحمد فؤاد هنو هذه اللجان بأنها "مطبخ الثقافة الحقيقي"، حيث تضم مزيجًا من الشباب المهنيين وصُنَّاع المهنة والخبراء في مختلف التخصصات والمراحل العمرية.

وأشار إلى أن متوسط الأعمار في التشكيلات الجديدة منخفض نسبيًّا، ما يعكس توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الشابة القادرة على إحداث تأثير ثقافي حقيقي.

رد على اللبس الأخير: الثقافة للجميع

وفي ختام حديثه، شدد وزير الثقافة على أن باب المجلس مفتوح لكل من يضيف للثقافة المصرية، موضحًا أن هذا التوجّه كان وراء بعض سوء الفهم مؤخرًا بشأن آلية عمل المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدًا أن الرؤية الثقافية الجديدة تقوم على الاحتواء والتجديد والتنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.