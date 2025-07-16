الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد هنو يعلق على أعمار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

وزير الثقافة أحمد
وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، فيتو

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المجلس الأعلى للثقافة هو بمنزلة العقل المفكر للثقافة المصرية والعربية، موضحًا أن المجلس يتكوَّن من محورين رئيسيين وهما هيئة المجلس الأعلى التي تُعد "رأس الحكمة" واللجان النوعية التي تمثل "القاعدة التنفيذية والفكرية".

 

تشكيل يضم نخبة المفكرين والمبدعين

وقال هنو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، إن التشكيل الجديد لـ المجلس الأعلى للثقافة يضم كوكبة من المثقفين، والمفكرين، وصُنَّاع الثقافة، معتبرًا أن التجربة الثقافية لا تُقاس بالكمال، بل بالتنوُّع والانفتاح على الأفكار والتيارات المختلفة.

جوائز الدولة تحتاج إلى حكماء لا تحكمهم الأهواء

وعن جوائز الدولة التقديرية، وعلى رأسها جائزة النيل، أكد الوزير أنها تخضع لاقتراع من شخصيات ذات وزن ثقافي رفيع، تكون بعيدة عن الأهواء والطموحات الشخصية، مشيرًا إلى أن اختيار المرشحين يجب أن يتم بواسطة "حكماء الثقافة" ممن يتحلّون بالنزاهة والبصيرة.

 

24 لجنة نوعية.. تشكيل جديد في نوفمبر

وأوضح الوزير أن المجلس يضم 24 لجنة نوعية، تمثل مختلف قطاعات الثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد لتلك اللجان سيتم الإعلان عنه في نوفمبر المقبل، وتضم كل لجنة 15 عضوًا بالإضافة إلى مقرر.

 

اللجان النوعية: "مطبخ الثقافة" الذي يضم الشباب والخبراء

ووصف الدكتور أحمد فؤاد هنو هذه اللجان بأنها "مطبخ الثقافة الحقيقي"، حيث تضم مزيجًا من الشباب المهنيين وصُنَّاع المهنة والخبراء في مختلف التخصصات والمراحل العمرية.

 

وأشار إلى أن متوسط الأعمار في التشكيلات الجديدة منخفض نسبيًّا، ما يعكس توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الشابة القادرة على إحداث تأثير ثقافي حقيقي.

 

رد على اللبس الأخير: الثقافة للجميع

وفي ختام حديثه، شدد وزير الثقافة على أن باب المجلس مفتوح لكل من يضيف للثقافة المصرية، موضحًا أن هذا التوجّه كان وراء بعض سوء الفهم مؤخرًا بشأن آلية عمل المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدًا أن الرؤية الثقافية الجديدة تقوم على الاحتواء والتجديد والتنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد هنو وزير الثقافة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة شريف عامر جائزة النيل جوائز الدولة التقديرية

مواد متعلقة

مدبولي يعلق على جدل التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة: نُقدر الخبرات ونحتاج للعقول لا الأعمار

بعد إثارة فيتو للقضية، تحرك برلماني بشأن معايير اختيار وتشكيل المجلس الأعلى للثقافة

"هنو" يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة 2025

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق بالأزبكية

بالأسماء.. المتآمرون على مصر

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

تحت قيادة شوقي غريب، المريخ يعزز صدارته لدوري النخبة السوداني

إلزام فنانة شهيرة بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب شقة في المهندسين، ما التفاصيل؟

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن أسعار ومكاسب الذهب بنهاية 2025

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

لو لقيت حاجة في الشارع أتصرف إزاي؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية