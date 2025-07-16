مدبولي يعلق على جدل التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة: نُقدر الخبرات ونحتاج للعقول لا الأعمار

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل المثار بشأن أعمار بعض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدًا أن الاختيارات تمت من داخل الأوساط الثقافية، وليس من قبل السلطة التنفيذية.

وقال مدبولي في تصريحاته: "رئيس الوزراء سلطة تنفيذية، لكن الترشيحات خرجت من المجتمع الثقافي نفسه، ونحن نحترم ونقدّر كل من تم اختيارهم، فهم أصحاب مقامات وخبرات كبيرة يجب الاستفادة منها، بعيدًا عن مسألة السن".

وأضاف أن المجلس يضم أيضًا أعضاء من أعمار أقل، ما يحقق نوعًا من التوازن، موضحًا أن طبيعة العمل الثقافي ترتكز بشكل أساسي على الخبرة والتراكم المعرفي والفكري، بعكس بعض المجالات الأخرى التي تتطلب مجهودًا ميدانيًا وحركة دؤوبة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعتمد على الشباب بشكل كبير في القطاعات التنفيذية المختلفة، مثل الاتصالات، وريادة الأعمال، والمجالات التي تعتمد على السرعة والابتكار والتحول الرقمي، في حين تبقى الخبرات الثقافية ركيزة أساسية لا غنى عنها في تشكيل الوعي وصيانة الهوية.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم الشباب والاحتفاء بالكفاءات الثقافية التي تراكمت لديها تجارب وخبرات ثمينة، تسهم في تعزيز المشهد الثقافي المصري.

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