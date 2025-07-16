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اقتصاد

أسعار نيسان باترول تقفز إلى 14 مليون جنيه وتثير دهشة المستهلكين

سيارات نيسان
سيارات نيسان

حالة من التساؤل بين المستهلكين حول أسعار سيارات نيسان باترول داخل السوق المصرية بعد وصول أسعارها إلى 14 مليون جنيه، وهو سعر أثار دهشة الكثير من قائدي السيارات، ويجعلها سيارة تلائم الأغنياء فقط، وفيما يخص الفئة المتوسطة حلم بعيد المنال. 

 

أسعار سيارات نيسان باترول

وننشر في التقرير التالي، أسعار ومواصفات سيارات نيسان باترول بعد طرح 7 فئات يصل سعر الفئة الأعلى نحو 14 مليون جنيه.    

الفئة الأولى:

8.990.000

 

الفئة الثانية:

9.600.000 ألف جنيه

الفئة الثالثة

10.760.000 ألف جنيه

الفئة الرابعة:

11.750.000

 

الفئة الخامسة

11.050.000

 

الفئة السادسة

11.900.000 ألف جنيه

الفئة السابعة

13.000.000 جنيه

الفئة الثامنة

14.000.000 جنيه

حصلت السيارة على تصميم داخلي  يتسع لـ7 أو 8 ركاب، ومقاعد جلدية فاخرة بتبريد وتسخين مدمج، وشاشة رئيسية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، بجانب لوحة عدادات رقمية بالكامل مع خيارات عرض متعددة، ونظام ترفيهي يدعم Android Auto  
 

حصلت نيسان علي محرك V8 سعة 5.6 لتر يولّد حوالي 400 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات، ونظام دفع رباعي ذكي يوزع القوة تلقائيًا حسب الطريق، أنظمة قيادة متعددة تشمل: الرمل – الصخور الطرق الزلقة، الوضع الرياضي، خزان وقود كبير، ونظام اقتصادي معدل لاستهلاك البنزين، قدرة سحب عالية تناسب السفر والرحلات الشاقة

 

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