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رياضة

شوقي غريب يقود المريخ السوداني لاعتلاء صدارة دوري النخبة بعد أربع جولات

شوقي غريب مدرب المريخ،
شوقي غريب مدرب المريخ، فيتو

واصل نادي المريخ السوداني تحت قيادة الكابتن شوقي غريب نتائجه المميزة في دوري النخبة السوداني وذلك بعد اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط بعد خوض أربع مباريات لم يتلقَ فيهم الخسارة. 

وفاز المريخ السوداني في مباراتين وتعادل مثلهما وقدم عروضا قوية ومميزة تحت قيادة المدرب المصري المخضرم شوقي غريب الذي يواصل بقوة رحلته الناجحة مع بطل السودان الذي نال إشادة الجميع بعد عروضه القوية تحت القيادة الفنية المصرية للكابتن شوقي غريب. 

ويتصدر المريخ حاليا قمة دوري النخبة  السوداني تلك البطولة التي يتم من خلالها ترشيح الأندية السودانية التي تمثل الكرة السودانية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وايضا البطولة الكونفدرالية. 

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل دوري النخبة 2025، بمشاركة 8 فرق والذي سيحدد بطل الدوري السوداني الممتاز والفرق التي ستمثل السودان في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًّا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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المريخ السوداني شوقى غريب دوري النخبة السوداني

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