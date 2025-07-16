شركة ستيلانتس تقرر إيقاف برنامج تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية بالسيارات

كشفت شركة ستيلانتس للسيارات، اليوم الأربعاء، عن قرارها بإيقاف برنامج تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية، في خطوة تعكس التزامها بتوجيه مواردها نحو حلول أكثر واقعية وملائمة لتطلعات العملاء ومتطلبات السوق الحالية.

يأتي هذا القرار في ظل تحديات حقيقية تواجه سوق الهيدروجين، أبرزها محدودية البنية التحتية لمحطات التزود بالهيدروجين، وارتفاع التكاليف الاستثمارية اللازمة، إلى جانب الحاجة الملحّة لتعزيز الحوافز الشرائية للمستهلكين. وبناءً عليه، لا تتوقع ستيلانتس اعتماد السيارات التجارية الخفيفة التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية قبل نهاية هذا العقد.

وبموجب هذا التوجه، تتوقف الشركة عن إطلاق الجيل الجديد من سيارات Pro One المجهزة بتكنولوجيا الهيدروجين، والتي كان من المخطط بدء إنتاجها التسلسلي هذا الصيف في هوردان بفرنسا (للفانات المتوسطة الحجم) وجليفيتش ببولندا (للفانات الكبيرة).

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا

وفي هذا السياق، صرّح جان فيليب إمباراتو، المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا الموسعة في ستيلانتس، قائلًا: "في الوقت الذي نضاعف فيه جهودنا للوفاء باللوائح البيئية الصارمة الخاصة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، بات من الضروري اتخاذ قرارات واضحة ومسؤولة تحافظ على قدرتنا التنافسية وتواكب توقعات عملائنا من خلال أسطولنا القوي من السيارات الكهربائية والهجينة، سواء للركاب أو السيارات التجارية الخفيفة. يظل سوق الهيدروجين قطاعًا محدودًا بلا آفاق استدامة اقتصادية على المدى المتوسط، ومن هنا كان القرار".



وأكدت ستيلانتس أن هذا القرار لن يؤثر على العمالة في مواقع الإنتاج التابعة لها، حيث سيتم توجيه فرق البحث والتطوير العاملة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين نحو مشاريع مبتكرة أخرى تخدم الأهداف الاستراتيجية للشركة.

من جهة أخرى، وفي ظل التحديات المالية التي يشهدها قطاع الهيدروجين، بدأت ستيلانتس مناقشات بنّاءة مع المساهمين في شركة Symbio لبحث تبعات هذا التوجه على السوق، مع الالتزام بالحفاظ على مصالح Symbio وفقًا للاتفاقيات المبرمة.

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