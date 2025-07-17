الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال مصابي حادث تصادم أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.
 

كما استمع فريق آخر من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.
 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي اليوم حادث طريق الإسكندرية الصحراوى حادث طريق الإسكندرية طريق الإسكندرية الصحراوي اليوم طريق الإسكندرية الصحراوي الإسكندرية الصحراوي طريق الإسكندرية

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الروضة بالفيوم

مصرع وإصابة 24 شخصا، محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف تعويضات وتوفير الرعاية للمصابين (صور)

الأكثر قراءة

دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

بمشاركة ميسي، سينسيناتي يقسو على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة بالدروري الأمريكي (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الخميس 17 يوليو 2025، ارتفاع الزبدية وانخفاض كبير في السكري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع جديد في العنب والشمام وانخفاض التين البرشومي

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير في المكرونة وقشر بياض والبلطي "كل يوم بحال"

هيخلي مزاجك عالي، مهارات لاعب الزمالك الجديد عبد الحميد معالي (فيديو)

ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية