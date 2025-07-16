الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سهَّل منظومة إصدار التراخيص للشركات

البترول،فيتو
البترول،فيتو
ads

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة مهمة للدولة في دعم وتطوير قطاع التعدين.

وأوضح بدوي أن من أبرز مزايا هذا التحول تطوير منظومة التراخيص، حيث تم توحيد جهة إصدار التراخيص بدلًا من تعدد الجهات، وأصبح مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة المعنية، مثل وزارات البيئة والمالية والدفاع، بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات ويسهل على المستثمرين الدخول والعمل في قطاع التعدين، وسرعة البدء في المشروعات.

وأضاف الوزير أن الهدف الأساسي من هذا التحول، والذي تم بالتنسيق مع السلطة التشريعية، هو مساعدة المستثمرين وإطلاق كافة الإمكانات الكامنة في قطاع التعدين المصري. وأشار إلى أن الهيئة صارت تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مناطق تواجد المعادن، ومعالجة البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات.

 

البدء في إجراءات المسح الجوي للبحث عن المعادن 

 

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء الهيئة في  إجراءات المسح الجوي للبحث عن المعادن لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي، ضمن تطوير القطاع.

وأوضح بدوي أن الهيئة في شكلها الجديد تمثل نموذج عمل متطور يواكب أفضل الممارسات، بما يحقق نتائج ملموسة. كما أشار إلى أن العمل يجري حاليًا على تحديد أولويات الإصلاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لمعالجتها، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

واستعرض الوزير  مقومات انطلاق مصر في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة، والتشريعات الجاذبة للاستثمار. وأكد أن هذه المقومات جميعها متوافرة  بعد أن عملنا بقوة خلال الأشهر الأخيرة على الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن الجاذب للاستثمار والذي بدأ العمل عليه فعليًا منذ ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى مع  كبرى الشركات العالمية في لندن، وصولًا إلى التوقيع النهائي خلال المؤتمر واعتماد العمل بالإطار الجديد،  وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإطار التنظيمي الجديد هو أن تصبح مصر الوجهة المفضلة للاستثمار التعديني، وجذب أكبر عدد من الشركات العالمية والناشئة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين المصري.

ووجه المهندس كريم بدوي في الختام رسالة شكر وتقدير إلى هيئة الثروة المعدنية  وكوادرها وجميع كوادر قطاع التعدين على ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود لمواصلة تطوير القطاع وتعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمار التعديني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الدولة ئيس عبدالفتاح السيسي البترول والثروة المعدنية السلطة التشريعية القرن الماضي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تحسين بيئة الاستثمار شركات العالم قطاع التعدين

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن أسعار ومكاسب الذهب بنهاية 2025

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

وفاة المطرب ضياء عز الدين

وسام أبو علي يواصل تمرده ويغيب عن مران الأهلي اليوم

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

لو لقيت حاجة في الشارع أتصرف إزاي؟ دار الإفتاء تجيب

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية