الأربعاء 16 يوليو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: مراجعة منظومة الحماية من الحرائق بالمباني والمرافق الحكومية بسبب موجة الحر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوجيه بمراجعة شاملة لمنظومة الحماية من الحرائق في جميع المباني والمرافق الحكومية، في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح مدبولي بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، خلال اجتماعي مع عدد من الوزراء والمسئولين، أنه تم التشديد على فرق الطوارئ بالنزول الميداني والمتابعة الدقيقة لكفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر، وذلك نظرًا لما تسببه درجات الحرارة المرتفعة من ضغط هائل على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأجهزة التكييف.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الظروف المناخية تزيد من احتمالية تعطل بعض الأجهزة أو خروجها من الخدمة، وبالتالي ارتفاع فرص نشوب حرائق، خاصة في المباني التي تضم تجهيزات حساسة أو كثافة تشغيل مرتفعة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى خلال هذه الفترة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري ورفع درجات الاستعداد والجاهزية لتقليل أي مخاطر محتملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.
 

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