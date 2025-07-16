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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. 

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