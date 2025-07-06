الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي أب على طفليه بالضرب في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورًا لواقعة تعدي أحد الأشخاص على طفليه بالضرب المبرح داخل مسكنه بحي حلوان، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين المستخدمين.

المتهم، فيتو

عاطل يتعدى على طفليه

وبحسب التحريات، تبين أنه بتاريخ 23 يونيو الجاري، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، أفادت فيه بأنها سمعت صوت استغاثة وصراخ صادر من شقة جارها، لتكتشف قيام والد الطفلين، وهو "عاطل" ومقيم بذات العقار، بالتعدي على طفليه مستخدمًا قطعة من الخرطوم، ما أدى إلى إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة.

الداخلية تفحص فيديو

وأضافت المُبلّغة أنها قامت بإخراج الطفلين من الشقة، وأودعتهما لدى والدتهما المقيمة بمحافظة الإسكندرية لحمايتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، مبررًا اعتداءه على الطفلين بأنهما تسببا في كسر شاحن هاتفه المحمول.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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