الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى ميمي عبد الرازق

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري والعديد من أندية الدوري المصري الممتاز، والمحاضر بالاتحادين الإفريقي والمصري لكرة القدم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موعد تشييع جنازة ميمي عبد الرازق

وأعلن النادي المصري أنه سيتم تشييع جنازة الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء، اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

ميمي عبد الرازق، فيتو

تشييع جنازة ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء

وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة (بوابة 3 من شارع 23 يوليو)، ويقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

وفاة ميمي عبد الرازق

وتوفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي منذ قليل إثر وعكة صحية.

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