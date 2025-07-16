وزير البترول يشهد توقيع تعديل اتفاقية أبو مروات

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بدراسة تعديل اتفاقية التزام أبو مروات الصادرة بموجب القانون رقم 96 لسنة 2007 بما يسمح للشركة زيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز بما يعظم العائد للدولة المصرية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر الدولى للتعدين 2025.

ويأتي هذا الاتفاق تنفيذًا لخطاب النوايا السابق توقيعه بلندن بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون مايننج انك (الكسندر نوبيا سابقًا) خلال فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وقع الاتفاقية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية وعن شركة ATON Resources Inc تونّو فاك الرئيس التنفيذي للشركة.

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