الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يشهد توقيع تعديل اتفاقية أبو مروات

البترول، فيتو
البترول، فيتو
ads

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بدراسة تعديل اتفاقية التزام أبو مروات الصادرة بموجب القانون رقم 96 لسنة 2007 بما يسمح للشركة زيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز بما يعظم العائد للدولة المصرية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر  الدولى للتعدين 2025.

ويأتي هذا الاتفاق تنفيذًا لخطاب النوايا السابق توقيعه بلندن بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أتون مايننج انك (الكسندر نوبيا سابقًا) خلال فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وقع الاتفاقية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية وعن شركة  ATON Resources Inc  تونّو فاك الرئيس التنفيذي للشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتفاق المبدئي الادارة المركزية البترول والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بريطانية زارة البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

وفاة ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

المزيد
الجريدة الرسمية