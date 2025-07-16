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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب داخل شقة صديقه بعين شمس

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب داخل شقة صديقة بـ منطقة عين شمس.

 

العثور على جثة شاب بعين شمس 

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة صديقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شقة صديقه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتشير التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أصدقاء المجنى عليه بالاتفاق مع والدته.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة شاب بعين شمس عين شمس جثة شاب بعين شمس مباحث القاهرة قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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