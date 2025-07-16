إخماد حريق نشب داخل فيلا في حلوان (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل فيلا بـ مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

حريق فيلا بحلوان

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق فيلا بحلوان

حريق فيلا بحلوان

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده إلى باقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

حريق فيلا بحلوان

حريق فيلا بحلوان

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.