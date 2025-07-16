ماس كهربائي يشعل حريقا في مستشفى بأكتوبر، والحماية المدنية تنقذ الموقف

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق محدود اندلع في مستشفى بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا نشب في وحدة التكييف وتمت السيطرة عليه.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإدارة العامة للحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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