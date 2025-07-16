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حوادث

تجديد حبس سائق نقل ذكي بتهمة سرقة عاملين بشركة صرافة في التجمع

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من سيدة وآخر يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لإحدى البنوك بأسلوب "المغافلة" في منطقة التجمع الأول.

 

سرقة مبالغ مالية بالتجمع الأول 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكي) بدائرة القسم بتهمة سرقة مبلغ مالي من (سيدة - أحد الأشخاص "يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لإحدى البنوك") بأسلوب "المغافلة".


وبمواجهته اعترف السائق بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

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