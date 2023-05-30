إنفنكس نوت 11 برو، سعر ومواصفات الجوال في السعودية

إنفنكس نوت 11 برو، يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن مواصفات وسعر جوال إنفنكس نوت 11 برو المخصص للألعاب وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات جوال إنفنكس.

مواصفات جوال إنفنكس

يأتي جوال إنفنكس NOTE 11 Pro مزودًا بشريحة Helio G96 من MediaTek والمجهزة بمعالج ثماني النواة 64 بت، مع نواتين قويين لمعالج Arm Cortex-A 76، كما قامت بتحسين الرسومات والمرئيات من خلال جودة الرؤية العالية، وتقليل معدل التأخير أثناء تحميل الألعاب والملفات الكبيرة مع وضع نهاية لعدم الاستجابة في بعض ألعاب الهاتف المحمول خاصة الكبيرة منها اعتمادًا على داعم الألعاب الجديد Dar-link 2.0 Ultimate الذي تقدمه Infinix، والذي يوسع قوة استجابة الهاتف لجميع التطبيقات إذ يستخدم Dar-link 2.0 تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعلم عادات المستخدمين ويحدد ويتنبأ تلقائيًّا بمتطلبات التطبيقات بهدف توسيع نطاق موارد وحدة المعالجة المركزية، وتزويد المستخدمين بتجربة ألعاب أكثر استقرارًا وسلاسة واستهلاك منخفض لطاقة البطارية بغض النظر عن حجم التطبيقات التي يستخدمها.

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يأتي الجوال Infinix NOTE 11 Pro الجديد مزودًا بتقنيات قادرة على التعامل مع مجموعة من الألعاب الشعبية الثقيلة مما فعلى سبيل المثال فإنه عند تجربة لعبة PUBG، فإن Dar-link 2.0 يوفر خاصية اكتشاف الصوت، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتميز نمط صوت الخطوات في اللعبة والمساعدة في العثور بسرعة على اللاعبين المتنافسين وإخراجهم.

كما يأتي Infinix NOTE 11 Pro يأتي مزود بشاشة بحجم 6.95 FHD + مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، مما يسمح للمستخدم برؤية جميع التفاصيل الصغيرة داخل اللعبة بوضوح والحصول على استجابة في كل أجزاء الشاشة بالإضافة إلى ذلك كما تتسم شاشة هاتف Infinix NOTE 11 Pro بالضوء الأزرق المنخفض المعتمد من TÜV Rheinland، والذي يحمي بشكل فعال من الضوء الأزرق ويقلل من الإجهاد البصري الناجم عن استخدام الشاشة لفترة طويلة مما يسمح للاعبين بالاستمرار لفترات أطول.



كما قامت Infinix بتزويد الجهاز بمكبرات صوت مزدوجة تتميز بأصوات ستيريو DTS لإنتاج صوت ديناميكي حتى في حالة عدم استخدام سماعات الرأس، كما أن الاهتزازات رباعية الأبعاد المطورة الجديدة ستمنح المستخدم استجابة أسرع أثناء اللعب للحصول على تجربة أكثر واقعية على الهاتف المحمول وللحفاظ على برودة الجهاز تم اعتماد نظام التبريد الفائق بغشاء الجرافين المكون من 9 طبقات في هاتف نوت 11 برو والذي يعزل الأجزاء الداخلية بنسبة 100٪ عن مصادر حرارة الهاتف، مما يوقف ارتفاع درجة حرارة الجهاز ويجعل الهاتف أكثر راحة في الاستخدام للاعبين.

ألعاب بدون إنترنت

وتم تزويد جوال إنفنكس بمنصة WeZone، حيث يمكنهم لعب الألعاب دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت مع الأصدقاء على منصة الألعاب Wezone LAN في أي مكان إذ تسمح شبكة LAN البسيطة للمستخدم بإعداد غرفة يمكنها دعم ما يصل إلى أربعة مستخدمين لتجربة ألعاب محلية عبر الإنترنت، في الوقت الحالي، تم تزويد هذه المنصة بتسع ألعاب شهيرة مثل group shockers، bomber hero، وغيرها.

كما تم تزويده ببطارية ضخمة تصل قوتها لـ 5000 مللي أمبير في الساعة مع ميزة الشحن السريع المعتمد من TüV وتتيح هذه التقنية ما يصل إلى 800 دورة شحن دون أي تدهور ملحوظ للبطارية ويبلغ سعره 750 ريالًا.