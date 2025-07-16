بالأرقام، أعداد السيارات المستعملة الأكثر ترخيصًا في مصر

استعرض التقرير الصادر من مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات بالتعاون مع إدارة المرور، إجمالي أعداد السيارات الجديدة والمستعملة التي تم ترخيصها خلال الشهر 379,083 مركبة، منها 262,215 تعمل بالبنزين، و93,557 بالسولار، و9,485 بالبنزين والغاز الطبيعي، في حين لم تتجاوز مركبات الغاز الطبيعي الخالص 23 مركبة فقط.

وارتفع عدد المركبات المستعملة المرخصة ليبلغ 321,632 مركبة، منها 179,480 سيارة ملاكي، و73,883 مركبة نقل، بينما سجّلت المنافذ الجمركية ترخيص 16,254 مركبة، من بينها 9,740 نقل جمركي و5,415 ملاكي جمركي.

على صعيد وحدات المرور، جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المرتبة الأولى بعدد 1,694 ترخيصًا، تلتها مدينة نصر بـ 1,136 ترخيصًا، ثم فيصل بـ 1,111، وحدائق الأهرام بـ 1,010، وأبيس بـ 890.

أما على مستوى المنافذ الحدودية، فقد تصدر منفذ السلوم الترتيب بـ 10,809 مركبات مرخصة، يليه نويبع بـ 1,661 مركبة، ثم سفاجا بـ 1,172 مركبة، وطابا بـ 965 مركبة.

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