ليفربول يستعد للموسم الجديد تحت الأمطار (فيديو)

واصل فريق ليفربول استعداداته للموسم الكروي الجديد في مركز تدريبات النادي في ليفربول تحت الأمطار.

Time for training in the rain 🌧️ pic.twitter.com/WxnGoLIyCZ — Liverpool FC (@LFC) July 15, 2025

فاز فريق ليفربول على نظيره بريستون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في أولى التجارب الودية لـ الريدز،الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

جاء ثلاثية ليفربول عن طريق برادلي، نونيز وجاكبو.

تشكيل ليفربول ضد بريستون في الشوط الأول

وتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

في خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - لوكا ستيفنسون - كوستاس تسميكاس

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - تري نيوني - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: فيدريكو كييزا - محمد صلاح - ريو نجوما



وأعلن نادي ليفربول عن حجب القميص رقم 20 بشكل دائم في جميع الفرق الرياضية للنادي، تكريمًا للاعب الراجل ديوجو جوتا، وذلك بعد التشاور مع زوجته روتي وعائلته.

وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع مستويات النادي، حيث يأتي هذا القرار تقديرًا لإسهامات جوتا الكبيرة مع الفريق، وتعكس هذه الخطوة التقدير العميق الذي يكنّه النادي لهذا اللاعب.

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