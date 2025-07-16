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رياضة

اليوم.. ذكرى رحيل جنتلمان الكرة المصرية طارق سليم

طارق سليم، فيتو
طارق سليم، فيتو

تحل اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو، الذكرى التاسعة لوفاة  طارق سليم أسطورة النادي الأهلي الراحل، والذي غيبه الموت عن عالمنا في نفس اليوم من عام 2016.

وُلِد طارق سليم في 15 يوليو 1937 لأسرة طبية، حيث كان والده الدكتور محمد سليم، بينما كان شقيقه صالح سليم رئيسا للنادى الأهلى.

وبدأ طارق سليم رحلته مع كرة القدم في مرحلة الطفولة، حيث انضم للنادى الأهلى بعد أن لاحظه أحد الكشافين.

وحقق طارق سليم العديد من البطولات مع النادى الأهلى، حيث نال 12 بطولة، منها سبع بطولات للدوري وثلاث بطولات لكأس مصر.

كما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عام 1959، وشارك في عدة بطولات دولية، بما في ذلك الأولمبياد.

ولعب طارق سليم مع الأهلى أكثر من 165 مباراة خلال الفترة من 1954 حتى اعتزاله في 1967.

ورغم توقف النشاط الرياضي بعد نكسة يونيو، ظل اسمه محفورا في تاريخ النادي.

عمله كمدير للكرة بالأهلى

وتولى طارق سليم تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول في أكثر من مرحلة، وكان مدير كرة يشهد له بالكفاءة، وظل يخدم النادي حتى بعد وفاة أخيه صالح سليم الرئيس التاريخي للنادى الأهلي.

وتوفي طارق سليم في 16 يوليو 2016، عن عمر يناهز 79 عاما، لكن إرثه الكروي سيبقى خالدا في ذاكرة محبي كرة القدم.

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