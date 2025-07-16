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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الأربعاء في الأسواق الخليجية
والتي مازال التباين يسيطر على مؤشراتها.


بورصة السعودية
 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10%، وتقدر بـ 10 نقاط ليصل الي 11104 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 8 مليار ريال.


بورصة الكويت


تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.58% وتقدر بـ 41 نقطة ليصل الي 7386 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.


بورصة الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.54% وتقدر بـ 32 نقطة ليصل الي 5945 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي ليرتفع بنسبة 0.46% وتقدر بـ 47 نقطة ليصل الي 10197 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليار درهم.

 

وشهدت البورصات الخليجية امس الثلاثاء استهلالة حمراء لكافة الأسواق الخليجية في
جلسة منتصف الأسبوع ثم تحولت الي تباين، ففي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% وتقدر بـ 22 نقطة ليصل إلى 11191 بقيم تداول تجاوزت 7 مليار ريال.


وفي الكويت تحول المؤشر 50 للمنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.37% وتقدر بـ 28 نقطة ليصل الي 7449 نقطة بقيم تداول بلغت 45 مليون دينار.


وفي الامارات ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.69% وتقدر بـ 37 نقطة ليصل الي 5892 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.68%وتقدر بـ 69 نقطة ليصل إلى 10131 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليار درهم.

 

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