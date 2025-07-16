الأربعاء 16 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يتفقد ميناءي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة

البترول،فيتو
البترول،فيتو

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة تفقدية إلى ميناءي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي الموجودة حاليًا.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإجراءات تأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فصل الصيف.

جدير بالذكر أن الطاقة الحالية لوحدات التغيير الموجودة بميناءي سوميد وسونكر تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب، ويتم تنسيق توقيتات شحنات الغاز واستخدامها والضخ منها على الشبكة القومية حسب الاحتياج التشغيلي المطلوب. 

وتوجه بالشكر لجميع العاملين على جهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية.

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البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية سومي قطاعات الدولة

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