الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بحضور  الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة سوهاج الأزهرية السابق ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور الطلاب.

نائب محافظ سوهاج يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ عن فخره واعتزازه بأبناء سوهاج المتفوقين،مؤكدًا أن التفوق الدراسي هو حجر الأساس لبناء مستقبل واعد، ومشددًا على أهمية دعم المتفوقين وتوفير البيئة المناسبة لهم لمواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وأشار "عبد الهادي" إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، وتضع في مقدمة أولوياتها رعاية الطلاب المتفوقين، لافتًا إلى أن محافظة سوهاج تزخر بعقول واعدة قادرة على تحقيق طفرات علمية في مختلف المجالات.

توزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الطلاب الأوائل

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الطلاب الأوائل، وسط أجواء من الفخر والفرحة بين الطلاب وأسرهم.

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