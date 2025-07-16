الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بسيدة في مصر الجديدة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة سائق بشركة توصيل شهيرة لاتهامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء تجاه سيدة أثناء ركوبها معه السيارة بمنطقة مصر الجديدة، للمحاكمة الجنائية. 

وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكد المتهم أنه كان يهندم ملابسه، وظنت المبلغة أنه يتحرش بها أو يأتي بأفعال مخلة أمامها، قائلا: "فهمت غلط".

وأشار المتهم إلى أن السيدة فور حديثها معه وصراخها اعتذر منها، ولكنها زادت في صراخها فأنزلها من سيارته وسار في سبيله.

سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بسيدة بمصر الجديدة

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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