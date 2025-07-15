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محافظات

تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

حملات تحصين في الدقهلية،
حملات تحصين في الدقهلية، فينو

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن تحصين 25 ألفا و603 رؤوس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع.

حملة تحصين الماشية بمحافظة الدقهلية

 وكانت الحملة قد انطلقت يوم السبت الموافق 12 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر وتشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة أنحاء المحافظة.

توعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين

 وقد شدد محافظ الدقهلية على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض. 

وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

 

الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

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