آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

يترقب الشارع المصري موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من التصديق على قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية، كما ينص الدستور المصري على أن القوانين تعد نافذة بمجرد مرور 30 يوما من موافقة مجلس النواب عليها دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل أغسطس 2025 تاريخ السريان الرسمي للقانون حتى في حال عدم التصديق.

مشروع قانون أقره مجلس النواب

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إصدار القوانين فتنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأُصدر.

مشروع قانون الإيجار القديم

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.

تحرك المستأجرين

وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8 يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري وإخلاء الوحدات المغلقة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.

وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة، وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء فيما تحرك المستأجرون، وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.

مشروع قانون الإيجار القديم

كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرون الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر، فى حين رأى أخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

ونرصد مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم قبل تصديق الرئيس أوالرفض:

- اعتمد مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة المعروف بقانون الإيجار القديم وذلك بعد سنوات طويلة من النقاشات المجتمعية والقانونية حول هذه القضية الشائكة.

- يصبح القانون بانتظار تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

- دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تحقيق التوازن في تعديلات مشروع القانون بين المالك والمستأجر وفق توجيهات تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث وجه بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة عند إعداد أي قانون يمس شرائح متعددة من المواطنين.

مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية

- يعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- أثارت مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لتفادي بطلان دستوري للقانون الحالي جدلا أخيرا من نوب البرلمان ومن طرفي النزاع الملاك والمستأجرين وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في مواد رئيسية بالمشروع.

- أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه بمراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم خلال مناقشات الحوار المجتمعي، وأكد في مؤتمر صحفي عدم الانحياز لطرف ضد الآخر وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين.

- قدم اتحاد المستأجرين التماسا إلى رئيس الجمهورية السيسي لعدم التصديق على قانون الإيجار القديم بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائيًا قبل بضعة أيام.

التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم

- كما وجه ائتلاف ملاك العقارات القديمة، نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مؤكدًا أنه يُعيد الحق إلى الملاك، وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديلات مجلس النواب من أجل المحافظة على الثروة العقارية ورجوع الحقوق للأرامل وكبار السن من الملاك.

- استمرار المعارضين فى مواجهة مشروع القانون من خلال الطرق القانونية عبر الطعن فى عدم دستوريته ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية لمراجعة موقفها.

- يستند المعارضون إلى أن عددا من النواب ورئيس المجلس كانوا قد طالبوا الحكومة بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة حول المستأجرين الأصليين والأراضى التى ستقوم الوزارات ببناء سكن بديل عليها للمستأجرين، وجاءت الحكومة فى اليوم التالى لا تملك أى بيانات، ووافقت الأغلبية على مشروع القانون فى تحول غير مفهوم لموقفها الأول من رفض مشروع القانون إلا بعد تقديم البيانات اللازمة، مؤكدين أنه حال إصدار مشروع القانون فإن الملايين من الأسر سيكون مصيرها التشريد، حيث إن هذا القانون يقضى تماما على حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 والخاص بامتداد العقد الإيجارى للجيل الأول فقط، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم التصديق على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه تماشيا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا التى دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين.

انعقاد مجلس النواب

- دور الانعقاد السادس سيكون دورا منقوصا يعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل وفقا لما ينص عليه الدستور المصري حيث يشترط أن يعلن فض دور الانعقاد الأخير قبل يوم 11 يناير 2026 وهو اليوم الأخير في عمر المجلس الحالي الذي يمتد لخمس سنوات

ويستند هذا التوقيت إلى نصوص الدستور التي حددت مدة انعقاد مجلس النواب بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة للمجلس والتي كانت في 12 يناير 2021، وبالتالي ينتهي الفصل التشريعي الحالي في 11 يناير 2026.

وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وتنص المادة 115 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعلن فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

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