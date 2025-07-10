الخميس 10 يوليو 2025
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سياسة

تعرف على إجراءات استرداد المالك لشقته المغلقة وفقا لقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم،فيتو
الإيجار القديم،فيتو

أصبح قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الحديث حول ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة للطرفين، ويحافظ على حقوق المواطنين.

وفي خطوة حاسمة، أعلنت الحكومة المصرية أنها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات تنفيذية تتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أكدت أنها تعمل على وضع خطة لتوفير سكن بديل للمستأجرين المستحقين قبل نهاية فترة السماح المحددة بسبع سنوات، وذلك لضمان انتقال سلس ومنظم للمتضررين من القانون الجديد.

وبحسب تصريحات رسمية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإسكان بإنشاء برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، يكون مخصصًا فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق منصة إلكترونية لحجز هذه الوحدات خلال ثلاثة أشهر، على أن يتم إعطاء أولوية الحصول على الوحدات للمستأجرين الذين يثبتون عدم امتلاكهم لأي وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحيث يتم تسليمهم الوحدات بشكل مباشر دون الدخول في نظام القرعة المعمول به في باقي مشروعات الإسكان الاجتماعي.

على صعيد متصل، حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاسترداد الشقق المغلقة من المستأجرين الممتنعين عن الإخلاء.

وتنص المادة 7 من القانون على أنه يحق للمالك أو المؤجر، في حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المالك في التعويض إن لزم الأمر.

كما يسمح القانون للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

التزام بالإخلاء في نهاية المدة القانونية

وفقًا لنص المادة (2) من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المهلة المحددة، أو في حال تحقق أي من الحالتين:

إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب واضح.

إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

هذه التحركات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن في سوق الإيجارات وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة بعد سنوات طويلة من الجدل حول قانون الإيجار القديم ومطالبة كثير من الملاك بإعادة النظر فيه بما يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

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