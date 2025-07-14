الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة ونشاط للرياح على بعض الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 15- 7- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الإثنين 14-7-2025 في محافظة الفيوم

وتنشط الرياح على جنوب الصعيد وتنشط الرياح على شواطئ “ السلوم، مطروح ”، حيث تصل سرعة الرياح من 30 إلى 45 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.


وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس غدا الثلاثاء،  ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الطقس من أجل التنبؤ به وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

شبورة كثيفة على الطرق السريعة، حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس الغد، نشاط للرياح على شواطىء السلوم ومطروح

درجات الحرارة غدا الاثنين فى مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ما مصير عقود الـ59 عاما؟

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وتحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

فريق بحث لضبط قائد دراجة نارية أنهى حياة أمين شرطة أعلى كوبري طرة

مصطفي يونس يجدد حلقة الصراع بين الأهلي ونجومه السابقين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية