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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تكشف لفيتو عن أعمالها المقبلة بعد فيلم الشاطر وهذا ما قالته عن أمير كرارة

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

أكدت الفنانة هنا الزاهد أن سيناريو فيلم الشاطر هو الذي جذبها للعمل، مؤكدة أن أمير كرارة ممثل موهوب وشاطر. 

 

هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم الشاطر

وأضافت هنا الزاهد في تصريح خاص لفيتو: “أنها تحضر مسلسل جديد من المفترض أن يعرض قريبًا على منصة شاهد وهو من تأليف أحمد عادل”.

وأعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بفيلمه الجديد الشاطر والذي احتفل بالعرض الخاص للعمل داخل أحد المولات الكبرى. 

وقال أمير كرارة في تصريح خاص لفيتو: “إنه سيقدم تجربة مختلفة وجديدة في فيلمه الجديد الشاطر، مشيرًا إلى أنه فيلم أكشن كوميدي”. 

وأضاف كرارة بأنه استمتع كثيرًا بالكواليس مع هنا الزاهد في الشاطر، مؤكدًا أنها كانت مبهجة.

واحتفل أمير كرارة بالغرض الخاص لفيلمه الجديد الشاطر داخل أحد المولات الكبرى. 

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

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هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم الشاطر العرض الخاص لفيلم الشاطر هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد

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