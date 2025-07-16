هنا الزاهد تكشف لفيتو عن أعمالها المقبلة بعد فيلم الشاطر وهذا ما قالته عن أمير كرارة

أكدت الفنانة هنا الزاهد أن سيناريو فيلم الشاطر هو الذي جذبها للعمل، مؤكدة أن أمير كرارة ممثل موهوب وشاطر.

هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم الشاطر

وأضافت هنا الزاهد في تصريح خاص لفيتو: “أنها تحضر مسلسل جديد من المفترض أن يعرض قريبًا على منصة شاهد وهو من تأليف أحمد عادل”.

وأعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بفيلمه الجديد الشاطر والذي احتفل بالعرض الخاص للعمل داخل أحد المولات الكبرى.

وقال أمير كرارة في تصريح خاص لفيتو: “إنه سيقدم تجربة مختلفة وجديدة في فيلمه الجديد الشاطر، مشيرًا إلى أنه فيلم أكشن كوميدي”.

وأضاف كرارة بأنه استمتع كثيرًا بالكواليس مع هنا الزاهد في الشاطر، مؤكدًا أنها كانت مبهجة.

واحتفل أمير كرارة بالغرض الخاص لفيلمه الجديد الشاطر داخل أحد المولات الكبرى.

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.