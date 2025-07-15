الثلاثاء 15 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تضم أشرف عبد الباقي ومحيي إسماعيل، قائمة المكرمين في المهرجان القومي للمسرح 2025

مؤتمر المهرجان القومي
مؤتمر المهرجان القومي للمسرح، فيتو

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن قائمة المكرمين خلال فعاليات دورة هذا العام. 

المكرمون بالمهرجان القومي للمسرح 

وجاءت قائمة المكرمين بالمهرجان كالتالي: 

مؤتمر المهرجان القومي للمسرح المصري 

وعقد المهرجان القومي للمسرح مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل المهرجان هذا العام، وحضره كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور عاطف عوض عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، وغيرهم. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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