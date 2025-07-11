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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: واشنطن تثق ثقة كاملة في الحكومة السورية وجيشها الجديد

توم باراك والشرع،
توم باراك والشرع، فيتو

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الجمعة، نقلا عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بأنه لا يعتقد أن هناك تقدما في المحادثات بين الحكومة السورية المركزية والأكراد.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، إن واشنطن تثق ثقة كاملة في الحكومة السورية وجيشها الجديد.

وتابع: قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا هاما في الحرب ضد تنظيم داعش.

وأضاف المبعوث الأمريكي لسوريا: نريد التأكد من حصول قوات سوريا الديمقراطية على فرصة محترمة للاندماج بالحكومة، كما شدد علي أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا.

وفي وقت سابق، صرح باراك، بأن "زمن التدخل الغربي في الشأن السوري انتهى"، معتبرًا أن "رفع العقوبات سيمكن الشعب السوري من الانطلاق نحو مستقبل يسوده الرخاء والأمن".


وقال باراك، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد ولى عصر التدخل الغربي، وإن مأساة سوريا ولدت من رحم الانقسام، وولادة سوريا الجديدة يجب أن تأتي من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها ويبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة، والعمل مع المنطقة، لا حولها".


وأضاف أنه "قبل قرن من الزمن، فرض الغرب خرائط، وانتدابات، وحدودًا مرسومة، وحكمًا أجنبيًا حيث قسّم سايكس وبيكو، سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مكاسب إمبريالية، لا لتحقيق السلام، وقد كلف هذا الخطأ أجيالًا".

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