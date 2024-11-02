حملة «100 يوم صحة»: تقديم أكثر من 145 مليون خدمة مجانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 145 مليون و819 ألفًا و648 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و368 ألفًا و485 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 377 ألفًا و230 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 354 ألفًا و403 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 74 ألفًا و252 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 37 ألفًا و819 خدمة، بالإضافة لتقديم 95 ألفا و215 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت من خلال مبادرة دعم الصحة النفسية 113 ألفًا و997 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 188 ألفًا و972 خدمة، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 4 آلاف و992 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1146 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 46 ألفًا و416 خدمات.

حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ74 ألفًا و43 مواطنًا

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ74 ألفًا و43 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».