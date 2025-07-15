محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة طرق المعاهدة والوحدة الصحية بقرية الحميدات

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإجراء جولة ميدانية بقرية الحميدات التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

تطوير الطرق في إسنا بالأقصر

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد طريق المعاهدة بالقرية، حيث وجه بأعمال الرفع المساحي للطريق تمهيدًا لرصفه، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة المرافق أولًا، وخاصة أعمال الصرف الصحي والوصلات المنزلية، ليبدأ الرصف من منطقة الحميدات وحتى ترعة الكلابية.

كما تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بالحميدات شرق، والتي تُعد واحدة من ضمن 15 وحدة صحية تقوم هيئة تنمية الصعيد بتطويرها داخل نطاق محافظة الأقصر، وتخدم الوحدة ما يقرب من 9 آلاف نسمة.

وخلال جولته داخل الوحدة، وجه محافظ الأقصر برفع كفاءتها على وجه السرعة، مشددًا على ضرورة تواجد طبيب مقيم بشكل دائم لخدمة المواطنين، كما اطلع على طبيعة العمل داخل الوحدة، بما يشمل خدمات الطب الوقائي وتنظيم الأسرة، وتفقد غرف الإسعافات الأولية والصيدلية والمعمل.

من جانبهم، قدم أهالي قرية الحميدات الشكر لمحافظ الأقصر لتلبيته الدعوة بزيارة القرية، واستماعه لمقترحاتهم الخاصة بتطوير الخدمات والبنية التحتية، كما طالبوا بفصل الجمعية الزراعية الخاصة بالقرية عن الجمعية الزراعية بقرية الدير لتكون مستقلة وتخدم أهالي الحميدات بشكل مباشر.

رافق المحافظ خلال الجولة كل الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعلي الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الأقصر، المهندس جابر كلحي، مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس هاني طايع، مدير منطقة الأقصر بجهاز تعمير البحر الأحمر.

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