سقط في بئر، محافظ الأقصر يزور العامل المصاب بمشروع صرف صحي العضايمة

قام عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بزيارة العامل المصاب "محمود جمال" بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم له ولأسرته.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر

وكان العامل الشاب محمود جمال، أحد أبناء قرية العضايمة، قد تعرض لحادث سقوط أثناء تأدية عمله في مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ما أدى إلى إصابته في الرأس ووجود مضاعفات بالمخ.

وأعرب المحافظ عن تضامنه الكامل مع أسرة المصاب، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته أولًا بأول، كما وعد بزيارة أخرى للاطمئنان عليه بشكل مباشر، مؤكدًا على عدم التخلى عن أبنائها في مثل هذه الظروف.

جاءت الزيارة بحضور كل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعلي صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، ووالدي المصاب الذين أعربا عن تقديرهما لهذه اللفتة الإنسانية.



وأكد محافظ الأقصر خلال زيارته أن العامل المصاب يُعد نموذجًا للشباب المخلص الذي يشارك في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، مشددًا على أن المحافظة ستظل حريصة على رعاية كافة العاملين وضمان سلامتهم وحقوقهم.

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